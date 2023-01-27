В Воздушных силах уточнили, куда РФ ударила "Кинжалами" 26 января

При массированной атаке 26 января российские войска ударили двумя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по объектам инфрастуктуры в Киеве и Запорожье, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Их ("Кинжалов" у россиян) банально мало, и они их берегут для поражения "наиболее важных стратегических целей". На этот раз одна из "наиболее важных стратегических целей", к сожалению, - объект в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева. Вот такая у них "стратегическая цель" - оставить людей, какой-то район Киева, без света".

Кроме "Кинжалов", которые украинская ПВО при имеющихся силах и средствах не способна сбивать, 26 января враг использовал другие типы ракет (всего 55 -ред.), из которых было уничтожено 47 (46 крылатых и одна управляемая авиационная -ред.).