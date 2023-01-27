Разведка Эстонии: РФ может продолжать массированные атаки более полугода

Нынешняя способность России производить высокоточные боеприпасы означает, что ракетные удары по Украине могут, по самому пессимистическому сценарию, продолжаться еще шесть-девять месяцев, сообщает Европейская правда.

Так считает глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.

По его словам, по разным оценкам ракетные атаки РФ могут продолжаться от трех до девяти месяцев.

"С нашей самой оптимистичной точки зрения, это ближайшие три-четыре месяца, или до весны, а с более пессимистической, шесть-девять месяцев" , - заявил Гросберг.

Он отметил, что продолжительность таких атак со стороны России зависит от двух факторов.

"Прежде всего, от того, сколько высокоточных боеприпасов было у России до начала войны. Это около 2500 ракет. Было потрачено от половины до двух третей. Но, как показывают последние фрагменты ракет, Россия на протяжении всей войны продолжала производить ракеты в дополнение к тем, что были на складах" , - пояснил он.

В то же время количество выпущенных высокоточных ракет сократилось: если в октябре Россия выпускала по Украине трехзначное количество ракет, то с ноября среднемесячный показатель был двузначным, отметил Гросберг.

Как показывают аналитические данные, за полгода Россия успела произвести еще 65 ракет Х-101.

"Это свидетельствует о том, что в Россию продолжают поступать высокотехнологичные элементы" , - сказал Гросберг.

По его словам, не исключено, что Россия предусмотрительно приобрела необходимые технологические элементы до начала вторжения.

"Но это означает, что высокоточные боеприпасы производятся и, вероятно, будут производиться еще очень долгое время" , - констатировал Гросберг.

Как сообщалось, топливо к истребителям, которые бомбили Днепр и Кременчуг, могла помочь разработать немецкая компания.