Зеленский начал "марафон честности", чтобы не пустить спортсменов из РФ на Олимпиаду

Президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского в соцсетях.

Президент выразил разочарование заявлениями главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который хочет вернуть российских спортсменов на международные соревнования.

"Я неоднократно с ним говорил. И так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны" , - отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что тирании часто используют спорт ради своих идеологических интересов.

"Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью" , - сказал президент.

"Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу. Но мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более - в парижской Олимпиаде.

Украинские спортсмены вынуждены защищать жизни своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом.

Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения. Олимпийские принципы и война - фундаментально противоположные друг другу".

Также Зеленский пригласил Баха в Бахмут, чтобы он увидел собственными глазами, что нейтральности не существует.

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