Генштаб: ВСУ ликвидировали еще 800 российских оккупантов
В течение 27 января Вооруженные силы ликвидировали на территории Украины еще 800 российских захватчиков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в Генштабе.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 125510 (+800) человек ликвидировано,
- танков - 3189 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 6344 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2188 (+8) ед,
- РСЗО - 453 (+1) ед,
- средства ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+1) ед,
- вертолетов - 284 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+6),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,
- специальная техника - 199 (+0).
Данные уточняются.