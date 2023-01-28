Генштаб: ВСУ ликвидировали еще 800 российских оккупантов

В течение 27 января Вооруженные силы ликвидировали на территории Украины еще 800 российских захватчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 125510 (+800) человек ликвидировано,

танков - 3189 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 6344 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2188 (+8) ед,

РСЗО - 453 (+1) ед,

средства ПВО - 221 (+0) ед,

самолетов - 293 (+1) ед,

вертолетов - 284 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+6),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,

специальная техника - 199 (+0).

Данные уточняются.