Генштаб: ВСУ ликвидировали еще 800 российских оккупантов

Генштаб: ВСУ ликвидировали еще 800 российских оккупантов

В течение 27 января Вооруженные силы ликвидировали на территории Украины еще 800 российских захватчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 125510 (+800) человек ликвидировано,
  • танков - 3189 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 6344 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2188 (+8) ед,
  • РСЗО - 453 (+1) ед,
  • средства ПВО - 221 (+0) ед,
  • самолетов - 293 (+1) ед,
  • вертолетов - 284 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+6),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,
  • специальная техника - 199 (+0).

Данные уточняются.

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