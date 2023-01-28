Донецкая ОВА: Российские оккупанты за сутки убили и ранили более 10 гражданских

Российские оккупанты только в Донецкой области в течение 27 января убили 4 гражданских людей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"Под активным огнем Соледарская громада: в Парасковиевке 3 человека погибли и 4 получили ранения, повреждены 8 домов; в Васюковке повреждены 9 домов.

Еще 2 человека ранены в Бахмуте - повреждены админздание и частный дом. Накануне пострадал Часов Яр: повреждено с десяток домов, школа, админздание. Также есть поврежденные дома в Торецке и Нелиповке.

Всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, ранили еще 7".