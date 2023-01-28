ОВА: Под обстрелами были 8 украинских областей в течение суток

По данным глав ОВА, восемь украинских областей были под обстрелами в течение 27 января, есть погибшие и раненые гражданские, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка ОВА.

Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций:

Черниговщина: за минувшие сутки - 3 обстрела, Новгород-Северский и Корюковский районы, из минометов и артиллерии. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг обстрелял территории Есманской, Шалыгинской, Середино-Будской общин. Утром по окраине села Бачевск Эсманской территориальной громады осуществлен минометный обстрел.

Также из минометов россияне стреляли по окраине села Волковка Шалыгинской громады Информация о пострадавших, разрушениях объектов инфраструктуры уточняется. Вчера в течение дня россияне осуществили обстрелы Белопольской, Эсманской и Середино-Будской громад. Зафиксировано 52 прилета. По предварительным данным - без жертв и пострадавших.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Красное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Новоданиловка, Ольговское, Щербаки, Полтавка, Железнодорожное, Орехов, Каменское, Степное, Лукьяновское, Юрковка. Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали о последствиях уточняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг обстрелял более 30 населенных пунктов, среди них: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Купянск. На Купянском направлении противник обстреливал населенные пункты: Ивановка, Кисловка, Крахмальное и Берестовое. В с. Кондрашовка Купянского района повреждены корпуса лицея. В с. Глубокое Харьковского района повреждено частное домовладение, горели 2 хозяйственные постройки. В с. Петропавловка Чугуевского района ранения получил гражданский мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки. На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки. На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Червонопоповка, Макеевка, Невское и Диброва. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: в течение ночи - хаотичные обстрелы наших позиций. Точечные удары нанесли оккупанты по нескольким населенным пунктам: по поселку Очеретино, по Лиману, по Авдеевке. Ночью также состоялся артобстрел территории Карловского водохранилища на территории Очеретинской ТГ. Информация о пострадавших среди гражданских уточняется. Общая ситуация на линии фронта остается неизменной: активные боевые действия вблизи Бахмута, Соледара, Торецка, Марьинки, Угледара. По области 4 погибших, 7 раненых за сутки.

Николаевская область: вчера днем враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады, в результате чего разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, обстрелам из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон. Армия рф в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Обломками от российского снаряда в Суворовском районе изуродован автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте.

Обстреляли рашисты и Камышаны, где были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран скончалась. В Херсонской области в целом ранения в результате российской агрессии получили 7 человек, 2 погибли. Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района, российская так называемая "администрация" осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны).