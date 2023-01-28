Андрющенко: В Мариуполе раздался взрыв, часть города осталась без света

Утром субботы, 28 января, во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, после этого в большей части города исчезло электроснабжение. Свет отсутствует и во многих поселках приморской части Мариупольского района.

"Причины уточняем. Но эти приятные украинскому уху звуки становятся все более частыми в городе" , — написал чиновник.

Ранее Петр Андрющенко сообщил, что 24 января в оккупированном Мариуполе раздался взрыв в казарме. Там было более 200 российских оккупантов.