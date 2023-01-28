Андрющенко: В Маріуполі пролунав вибух, частина міста лишилася без світла
Зранку суботи, 28 січня, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух, повідомляє Новое время.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.
За його словами, після цього в більшій частині міста зникло електропостачання. Світло відсутнє і в багатьох селищах приморської частини Маріупольського району.
"Причини уточнюємо. Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті", — написав чиновник.
Раніше Петро Андрющенко повідомив, що 24 січня в окупованому Маріуполі пролунав вибух у казармі. Там було понад 200 російських окупантів.