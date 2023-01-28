В МИД Финляндии намекнули на причастность РФ к срыву вступления Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии намекнул, что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана на прошлой неделе, который угрожает сорвать вступление Швеции в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации Bloomberg.

На прошлой неделе ультраправый активист с двойным датским и шведским гражданством Расмус Палудан сжег священную книгу ислама в центре Стокгольма. Это заставило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана исключить поддержку вступления Швеции в НАТО.

По словам Хаависто, потенциальные связи Палудана с Россией "были расследованы, и были найдены определенные связи в его окружении".

В субботнем интервью YLE TV1 Хаависто сказал, что этот эпизод "поднимает вопрос о том, что есть какая-то третья сторона - например Россия - или какая-то другая сторона, которая выступает против членства в НАТО и стремится к провокациям для достижения этой цели. Это непростительно".

Правительство Швеции публично не комментировало связь между Палуданом и Россией, но премьер-министр Ульф Кристерссон на этой неделе отметил "силы", которые могут хотеть не допустить членства страны в военном альянсе.

"Есть силы как внутри Швеции, так и за ее пределами, которые хотят помешать членству Швеции в НАТО" , - сказал Кристерссон.

Сам Палудан в комментарии шведским СМИ заявил, что собирается "каждую пятницу" жечь Коран перед посольством Турции, пока она не прекратит блокировать вступление Швеции в НАТО.

27 января Палудан сжег Коран перед мечетью, посольством Турции и консульством России в Копенгагене.

Турция и Венгрия являются единственными двумя странами из 30 членов НАТО, которые еще не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции. Комментарии Эрдогана ставят под сомнение перспективы присоединения Швеции к Альянсу. Поскольку в Турции в середине мая ожидаются выборы, Эрдоган стремится заручиться поддержкой религиозных консерваторов Турции.