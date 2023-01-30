Курс доллара продолжает удивлять

Выплаты военным и близость конца месяца не привели к росту курса доллара. Наоборот, к настоящему моменту ценники на продажу наличного «американца» в столице опустились до 40,44-40,45 гривен. Снижается курс доллара и в других городах. Так, в Харькове к 12:00 понедельника 30 января доллар подешевел до 40,51-40,52 гривен, а в Черновцах, Львове и Ужгороде – до 40,40 гривен. Что же произошло, и почему доллар теряет в цене, вместо того, чтобы расти?

Ключевым фактором, сыгравшим в пользу стабилизации ситуации и даже некоторого укрепления гривны, стало заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, состоявшееся на прошлой неделе. Учетную ставку не только оставили на прежнем уровне 25%, но и заявили, что не планируют ее трогать до конца 1 квартала 2024 года. То есть еще больше года. Но самое главное – не это. Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на состоявшейся сразу после заседания правления НБУ пресс-конференции сделал важное заявление: «оснований для перепривязки курса нет». То есть официальный курс Национального банка пока что сохранится на уровне 36,5686 гривен/$.

Конечно, сложно спрогнозировать, как долго «не будет оснований» для столь серьезного решения. Глядя на то, как каждую неделю Национальный банк продает в режиме интервенций на межбанковском валютном рынке порядка 650-730 млн долларов, становится понятно, что сбалансированного валютного рынка нет, а курс доллара удерживается искусственно. В то же время экспортеры резко снизили предложение валюты на межбанке, демонстрируя тем самым недовольство разрывом между официальным и реальным курсом доллара, который составляет на текущий момент около 11%.

Впрочем, пока иностранная финансовая помощь поступает на счета правительства стабильно и в достаточном количестве, беспокоиться за удержание курса доллара на текущем уровне не стоит.

Еще одним немаловажным фактором, оказывающим влияние на ситуацию и способствующим стабилизации курса доллара, является снижение активности бизнеса, продолжившееся в январе. Закончились новогодние праздники – и активность покупателей практически во всех сегментах упала до минимальной.

Повлияло и ухудшение ситуации с подачей электроэнергии во многих городах. Как следствие, спрос на иностранную валюту со стороны представителей малого и среднего бизнеса начал ощутимо падать. Кто сейчас нуждается в валюте – так это представители рынка энергоносителей. Закупки бензина, ДТ и ГСМ в рамках подготовки к предстоящей посевной кампании в Украине – вот направления, формирующие сейчас основной спрос на иностранную валюту.

Что же будет с курсом доллара в ближайшие две недели?

Конец января и начало февраля не принесут каких-либо существенных изменений на валютный рынок. Можно с уверенностью заявить, что обозначенный на январь диапазон 40,20-41,00 гривен сохранится на этой и, скорее всего, на следующей неделе.

А вот где-то со второй декады февраля стоит ожидать оживления на рынке, связанного с предстоящей посевной. С одной стороны, дилеры рынка ГСМ активизируют спрос на валюту, а с другой фермеры начнут продавать доллары и евро для закупки всего необходимого для посевной. Сложно сказать, в какую сторону качнется курс, но волатильность на рынке однозначно вырастет.

Многое будет зависеть также от объемов интервенций НБУ. Если они вырастут до 900 млн – 1 млрд долларов в неделю, как это было в июне прошлого года, Национальный банк может принять непростое решение – и поднять официальный курс доллара, чтобы стимулировать продажи экспортеров. Естественно, рынок сразу же отреагирует на это действие ростом.