Курс долара продовжує дивувати

Виплати військовим та близькість кінця місяця не призвели до зростання курсу долара. Навпаки, зараз цінники на продаж готівкового «американця» в столиці опустилися до 40,44-40,45 гривень. Знижується курс долара і в інших містах. Так, у Харкові на 12:00 понеділка 30 січня долар подешевшав до 40,51-40,52 гривень, а в Чернівцях, Львові та Ужгороді – до 40,40 гривень. Що ж сталося, і чому долар втрачає в ціні замість того, щоб рости?

Ключовим чинником, який зіграв на користь стабілізації ситуації та навіть деякого зміцнення гривні, стало засідання правління НБУ з питань монетарної політики, яке відбулося минулого тижня. Облікову ставку не лише залишили на колишньому рівні 25%, а й заявили, що не планують її чіпати до кінця першого кварталу 2024 року. Тобто ще більше року. Але найголовніше – не це. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій на прес-конференції, що відбулася відразу після засідання правління НБУ, зробив важливу заяву: «підстав для переприв'язки курсу немає». Тобто, офіційний курс Національного банку поки що збережеться на рівні 36,5686 гривень/$.

Звичайно, складно спрогнозувати, як довго «не буде підстав» для такого серйозного рішення. Дивлячись на те, як щотижня Національний банк продає в режимі інтервенцій на міжбанківському валютному ринку близько 650-730 млн. доларів, стає зрозуміло, що збалансованого валютного ринку немає, а курс долара утримується штучно. Водночас експортери різко знизили пропозицію валюти на міжбанку, демонструючи цим невдоволення розривом між офіційним та реальним курсом долара, який становить на даний момент близько 11%.

Втім, поки що іноземна фінансова допомога надходить на рахунки уряду стабільно і в достатній кількості, турбуватися за утримання курсу долара на поточному рівні не варто.

Ще одним важливим фактором, що впливає на ситуацію і сприяє стабілізації курсу долара, є зниження активності бізнесу, яке продовжилося в січні. Закінчилися новорічні свята – і активність покупців практично у всіх сегментах знизилася до мінімальної.

Вплинуло й погіршення ситуації із подачею електроенергії у багатьох містах. Як наслідок, попит на іноземну валюту з боку представників малого та середнього бізнесу почав відчутно падати. Хто зараз потребує валюти – то це представники ринку енергоносіїв. Закупівлі бензину, ДП та ПММ у рамках підготовки до майбутньої посівної кампанії в Україні – ось напрямки, які зараз формують основний попит на іноземну валюту.

Що ж буде з курсом долара у найближчі два тижні?

Кінець січня та початок лютого не принесуть жодних істотних змін на валютний ринок. Можна з упевненістю заявити, що зазначений на січень діапазон 40,20-41,00 гривень збережеться цього і, швидше за все, наступного тижня.

А от десь із другої декади лютого варто очікувати пожвавлення на ринку, пов'язаного з майбутньою посівною. З одного боку, дилери ринку ПММ активізують попит на валюту, а з іншого – фермери почнуть продавати долари та євро для закупівлі всього необхідного для посівної. Важко сказати, в який бік хитнеться курс, але волатильність на ринку однозначно зросте.

Багато залежатиме також від обсягів інтервенцій НБУ. Якщо вони зростуть до 900 млн – 1 млрд доларів на тиждень, як це було у червні минулого року, Національний банк може ухвалити непросте рішення – і підняти офіційний курс долара, щоб стимулювати продаж експортерів. Звичайно, ринок відразу ж відреагує на цю дію зростанням.