WP: Abrams могут прибыть в Украину в 2024 году

Американские танки Abrams, поставки которых Киеву анонсировал Белый дом, смогут прибыть в Украину в конце 2023 года или даже в 2024-м. Об этом пишет The Washington Post, сообщает Зеркало недели.

По информации издания, 31 танк будет передан не из военных запасов США, а будет заново закуплен у промышленности в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

"Они будут построены без брони из обедненного урана" , – пишут журналисты.

Издание Forbes ранее писало о том, что большой срок передачи танков Abrams объясняется именно тем, что компания General Dynamics Land Systems, которая занимается производством этих машин, должна демонтировать уран из брони и заменить его вольфрамом.