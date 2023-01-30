WP: Abrams можуть прибути до України у 2024 році

Американські танки Abrams, постачання яких Києву анонсував Білий дім, зможуть прибути до України наприкінці 2023 року або навіть 2024-го. Про це пише The Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією видання, 31 танк буде передано не з військових запасів США, а буде заново закуплено у промисловості в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

"Вони будуть збудовані без броні зі збідненого урану" , - пишуть журналісти.

Видання Forbes раніше писало про те, що великий термін передачі танків Abrams пояснюється саме тим, що компанія General Dynamics Land Systems, яка займається виробництвом цих машин, має демонтувати уран із броні та замінити його на вольфрам.