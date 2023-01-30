Зеленский разрешил уплату налогов и коммуналки электронными деньгами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)", который легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Верховной рады Украины.

Как отмечается в законе, платить налоги и коммунальные платежи можно будет электронными деньгами, но есть один нюанс. Это можно будет делать только после завершения/отмены режима военного положения, поскольку на время войны обращение электронных денег в Украине ограничено.

Согласно пояснительной записке, депутаты предусмотрели возможность уплаты электронными деньгами налогов и сборов, коммунальных услуг; осуществление расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога I-III групп.

При этом требования о возможности открытия и ведения счетов в электронных деньгах распространяются исключительно на клиентов, вставших на учет в контролирующих органах. Законодатели таким образом планируют сделать все платежи в Украине более прозрачными и сузить возможности для уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, законопроект приравнивает к налогооблагаемым доходам доходы поставщиков платежных услуг, а также продлевает срок для перелицензирования операторов платежных услуг с 1 февраля до 1 мая 2023 года.

На днях сообщалось, что в Украине предлагается продлить налоговые льготы в период действия военного положения. Для этого планируется внести изменения в Налоговый кодекс.

Напомним, что Украина обязалась упразднить налоговые льготы, введенные с начала войны.

В четверг, 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.