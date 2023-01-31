Brexit обходится Британии в 100 млрд фунтов каждый год — Bloomberg

Brexit обходится экономике Великобритании в 100 млрд фунтов стерлингов в год. При этом последствия охватывают сферы от инвестиций в бизнес – способности компаний нанимать работников. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Анализ авторитетного издания, проведенный через три года после выхода Британии из Европейского Союза, рисует мрачную картину ущерба, причиненного решением отделиться от Европейского союза.

Экономисты Ана Андраде и Дэн Хансон считают, что экономика страны сейчас на 4% меньше, чем могла бы быть, поскольку инвестиции в бизнес значительно отстают, а дефицит рабочей силы растет.

Выводы опровергают утверждение премьер-министра Риши Сунака о том, что Brexit является "огромной возможностью" для Великобритании. Ранее чиновник сообщал, что расторжение связей с ЕС позволяет стране создать свободные порты для стимулирования торговли и реформирования правил финансовых услуг в пользу банков в лондонском Сити.