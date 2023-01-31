Brexit коштує Британії в 100 млрд фунтів щороку - Bloomberg

Brexit коштує економіці Великобританії 100 млрд фунтів стерлінгів на рік. У цьому наслідки охоплюють сфери від інвестицій у бізнес – можливості підприємств наймати працівників. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Аналіз авторитетного видання, проведений через три роки після виходу Британії з Європейського Союзу, змальовує похмуру картину збитків, завданих рішенням відокремитися від Європейського союзу.

Економісти Ана Андраде та Ден Хансон вважають, що економіка країни зараз на 4% менша, ніж могла б бути, оскільки інвестиції в бізнес значно відстають, а дефіцит робочої сили зростає.

Висновки спростовують твердження прем'єр-міністра Ріші Сунака про те, що Brexit є "величезною можливістю" для Великобританії. Раніше чиновник повідомляв, що розірвання зв'язків із ЄС дозволяє країні створити вільні порти для стимулювання торгівлі та реформування правил фінансових послуг на користь банків у лондонському Сіті.