Игнат объяснил причину непродолжительных воздушных тревог по всей Украине

Объявление воздушной тревоги по всей Украине во вторник, 31 января было связано с учебными полетами МиГ-31К на территории страны-агрессора России, сообщает Новое время.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Во вторник по всей Украине три раза объявляли воздушную тревогу.

Игнат отметил, что тревоги были не такими продолжительными, как обычно ожидается после взлетов МиГ-31 К (носителей ракет Кинжал).

"То, что они были непродолжительными, говорит о том, что это тренировочные полеты. Кто-то восстанавливает навыки, выполняет какие-то другие задачи… Но тревога в любом случае будет объявлена" , — рассказал Игнат.

Спикер добавил, что некоторые украинцы уже научились определять: если на карте воздушных тревог «красная» вся Украина, вероятно, это МиГ-31.

26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами утром страна-террорист выпустила по Киеву и другим регионам Украины крылатые ракеты. По данным ГСЧС, 11 человек погибли и 11 были ранены.

Россия запустила 59 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Оккупанты использовали ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.