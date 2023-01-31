Ігнат пояснив причину нетривалих повітряних тривог по всій Україні

Оголошення повітряної тривоги по всій Україні у вівторок, 31 січня, було пов’язане з навчальними польотами МіГ-31К на території країни-агресора Росії, повідомляє Новое время.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

У вівторок по всій Україні тричі оголошували повітряну тривогу.

Ігнат зазначив, що тривоги були не такими тривалими, як зазвичай очікується після зльотів МіГ-31К (носіїв ракет Кинжал).

"Те, що вони були нетривалими, говорить про те, що це тренувальні польоти. Хтось відновлює навички, виконує якісь інші завдання… Але тривогу в будь-якому разі буде оголошено" , – розповів Ігнат.

Речник додав, що деякі українці вже навчилися визначати: якщо на мапі повітряних тривог «червона» вся Україна, ймовірно, це МіГ-31.

26 січня Україна зазнала нової масованої атаки РФ: після нічних ударів іранськими дронами вранці країна-терорист випустила по Києву та інших регіонах України крилаті ракети. За даними ДСНС, 11 людей загинули і 11 дістали поранення.

Росія запустила 59 крилатих ракет, сили ППО збили 47. Пуски були з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів в акваторії Чорного моря. Окупанти використовували ракети Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, ракети Калібр, а також керовані авіаційні ракети Х-59.