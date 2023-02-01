ВСУ: Ограниченно пригодные по состоянию здоровья могут быть мобилизованы

В Украине могут мобилизовать граждан, которых были признаны ограниченно пригодными к службе по состоянию здоровья. Их служба будет проходить не в боевых частях, а в частях обеспечения, сообщает Новое время.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача во время брифинга.

"Военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения" , — сказал Горбач.

Они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Минобороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в других небоевых подразделениях, уточнил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что мобилизация в Украине не прекращалась ни на один день.

В Украине с 24 февраля 2022 года идет военное положение и мобилизация.

Призову подлежат мужчины от 18 до 60 лет, способные по состоянию здоровья нести службу.