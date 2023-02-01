ЗСУ: Обмежено придатні за станом здоров’я можуть бути мобілізовані

В Україні можуть мобілізувати громадян, яких визнано обмежено придатними до служби за станом здоров’я. Їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а в частинах забезпечення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача під час брифінгу.

"Військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення" , - сказав Горбач.

Вони можуть служити у закладах та навчальних закладах Міноборони, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах, уточнив він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що мобілізація в Україні не припинялася жодного дня.

В Україні з 24 лютого 2022 року йде воєнний стан та мобілізація.

Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, здатні за станом здоров'я нести службу.