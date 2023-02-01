Samsung представил флагманскую линейку Galaxy S23: цены в Украине

В украинской рознице цены на новые смартфоны Samsung стартуют с 40 тыс. грн, а максимальная модификация обойдется в 62 тыс. грн, сообщает UBR.

Компания Samsung вечером 1 февраля 2023 года представила новую линейку флагманских смартфонов серии S23, которая состоит из трех моделей: Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.

По сравнению с предыдущей моделью смартфон S23 Ultra оснащен обновленным процессором и новой 200-мегапиксельной основной камерой.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Остальные три задние камеры остались без изменений: 12-мегапиксельная сверхширокая, плюс 3-кратный телеобъектив и 10-кратный телеобъектив, обе – с 10-мегапиксельными камерами. Селфи-камера теперь также имеет разрешение 12 мегапикселей, по сравнению с 40 мегапикселями в S22 Ultra.

Цена Samsung Galaxy S23 в украинской рознице стартует от 40 тыс. грн за версию с 8/128 ГБ памяти. За "старшую" модификацию с 12/512 ГБ попросят 62 тыс. грн.

Напомним, последняя линейка смартфонов от Samsung была представлена 9 февраля 2022 года. Впервые в устройствах этого класса появилась поддержка стилуса S Pen.