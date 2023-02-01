Samsung представив флагманську лінійку Galaxy S23: ціни в Україні

В українському роздробі ціни на нові смартфони Samsung стартують із 40 тис. грн, а максимальна модифікація коштуватиме 62 тис. грн, повідомляє UBR.

Компанія Samsung увечері 1 лютого 2023 року представила нову лінійку флагманських смартфонів серії S23, яка складається із трьох моделей: Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ та Galaxy S23 Ultra.

У порівнянні з попередньою моделлю смартфон S23 Ultra оснащений оновленим процесором та новою 200-мегапіксельною основною камерою.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Інші три задні камери залишилися без змін: 12-мегапіксельна надширока плюс 3-кратний телеоб'єктив і 10-кратний телеоб'єктив, обидві - з 10-мегапіксельними камерами. Селфі-камера тепер також має роздільну здатність 12 мегапікселів, порівняно з 40 мегапікселями у S22 Ultra.

Ціна Samsung Galaxy S23 в українському роздробі стартує від 40 тис. грн за версію з 8/128 ГБ пам'яті. За "старшу" модифікацію із 12/512 ГБ попросять 62 тис. грн.

Нагадаємо, останню лінійку смартфонів від Samsung було представлено 9 лютого 2022 року. Вперше у пристроях цього класу з'явилася підтримка стілус S Pen.