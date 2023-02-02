РФ ударила по Краматорску: количество жертв увеличилось

В результате ракетного удара﻿ вечером 1 февраля по жилому сектору Краматорска Донецкой области 3 человека погибли, 21 – пострадал. В результате обстрела повреждены 8 многоквартирных домов, один из них разрушен.

"По состоянию на 07:00 2 февраля в результате обстрела подразделениями ГСЧС деблокированы тела 3 погибших и 2 человека спасены. Травмированы 18 человек (из них 8 человек госпитализированы)" , - сообщили в ГСЧС.

В полиции сообщили, что всю ночь продолжалась поисково-спасательная операция. На месте ракетного удара работали 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, парамедики, патрульные полицейские и другие подразделения – всего более 100 полицейских.

Правоохранители эвакуировали людей в местную школу, где развернут пункт убежища.