РФ вдарила по Краматорську: кількість жертв збільшилась

Внаслідок ракетного удару ввечері 1 лютого по житловому сектору Краматорська Донецької області 3 особи загинули, 21 – постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, один з них зруйнований.

"Станом на 07:00 2 лютого в результаті обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих і 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано)" , - повідомили у ДСНС.

У поліції повідомили, що всю ніч тривала пошуково-рятувальна операція. На місці ракетного удару працювали 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи – всього понад 100 поліцейських.

Правоохоронці евакуювали людей до місцевої школи, де розгорнутий пункт притулку.