Число безработных в Украине достигает 2,9 млн человек – НБУ

Национальный банк оценил уровень безработицы в Украине в прошлом году в 25-26%. Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

"Уровень безработицы в среднем за 2022 год оценен в 25-26%, что соответствует общему количеству безработных в 3.2 млн человек" , - говорится в документе.

В Нацбанке подчеркнули, что даже без учета мигрантов оценка среднего уровня безработицы за 2022 год практически неизменна – 25–26%.

Также в регуляторе добавили, что хотя динамика внутренне украинской безработицы в IV квартале ухудшается после улучшения в ІІІ квартале, количество безработных оценено в среднем в 2,9 млн человек (без учета выехавших из Украины).

Напоминаем, дефицит электроэнергии в Украине в результате российских обстрелов повлечет за собой дополнительное изменение инфляции на 3 процентных пункта в середине 2023 года, а до конца года будет добавлять 2 п.п. к темпам роста цен, но темпы инфляции будут все равно меньше, чем в 2022 году.

Массированные атаки России по украинской энергетической инфраструктуре негативно влияют на экономическую деятельность и могут "забрать" 1,9-3,6 процентных пункта ВВП.