Число безробітних в Україні сягає 2,9 млн осіб - НБУ

Національний банк оцінив рівень безробіття в Україні минулого року у 25-26%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

"Рівень безробіття в середньому за 2022 рік оцінений у 25-26%, що відповідає загальній кількості безробітних у 3.2 млн осіб" , - йдеться у документі.

У Нацбанку наголосили, що навіть без урахування мігрантів оцінка середнього рівня безробіття за 2022 рік практично незмінна – 25–26%.

Також у регуляторі додали, що хоча динаміка внутрішньо українського безробіття у IV кварталі погіршується після покращення у ІІІ кварталі, кількість безробітних оцінена в середньому у 2,9 млн осіб (без урахування тих, хто виїхав з України).

Нагадуємо, дефіцит електроенергії в Україні внаслідок російських обстрілів спричинить додаткову зміну інфляції на 3 процентні пункти в середині 2023 року, а до кінця року додаватиме 2 п.п. до темпів зростання цін, але темпи інфляції будуть все одно меншими, ніж у 2022 році.

Масовані атаки Росії з української енергетичної інфраструктури негативно впливають на економічну діяльність і можуть "забрати" 1,9-3,6 процентних пункти ВВП.