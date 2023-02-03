Президент Ерокомиссии: Новый пакет санкций против РФ будет введен до 24 февраля

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем ограничений в рамках десятого пакета санкций против России составит 10 миллиардов евро, сообщает Деловая столица.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве после саммита Украина-ЕС.

"Россия и российское общество уже платят высокую цену из-за введенных санкций. Десятый пакет санкций готовится, мы намерены ввести его до 24 февраля. Его объем составит около 10 млрд евро" , — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, это пакет будет сосредоточен на технологиях, которые не должны быть использованы российской военной машиной.

"Другими словами, мы глубже смотрим на компоненты, найденные, например, в дронах, чтобы удостовериться, что они будут недоступны для России" , — добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, 2 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном заседании правительства Украины и Европейской Комиссии заявил, что украинская сторона передала Евросоюзу список предложений для десятого пакета санкций против России.