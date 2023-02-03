Президент Єврокомісії: Новий пакет санкцій проти РФ запровадять до 24 лютого

Президент Єврокомісії: Новий пакет санкцій проти РФ запровадять до 24 лютого
Фото: wikipedia.org

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обсяг обмежень в рамках десятого пакету санкцій проти Росії складе 10 мільярдів євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона заявила на пресконференції у Києві після саміту Україна-ЄС.

"Росія і російське суспільство вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро", — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, це пакет буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.

"Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні для Росії", — додала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, 2 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії заявив, що українська сторона передала Євросоюзу перелік пропозицій для десятого пакету санкцій проти Росії.

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