Доходы Пенсионного фонда Украины резко увеличились в начале 2023 года

Доходы Пенсионного фонда Украины в январе 2023 г. выросли на 17,5 млрд гривен до 58 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:

Собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) - 31,5 млрд гривен (+5,6 млрд гривен)

Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат - 20,7 млрд гривен (+6,1 млрд гривен)

Средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий - 3,9 млрд гривен

Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году - 1,9 млрд гривен.

Напомним, ПФУ получил полномочия по выплатам жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд. гривен. Это на 108,6 млрд. гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).