Доходи Пенсійного фонду України різко збільшилися на початку 2023 року

Доходи Пенсійного фонду України у січні 2023 року зросли на 17,5 млрд гривень до 58 млрд гривень. Частково збільшення пов’язане з новими повноваженнями ПФУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

За даними прес-служби, доходи розподілилися наступним чином:

Власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) - 31,5 млрд гривень (+5,6 млрд гривень)

Кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат - 20,7 млрд гривень (+6,1 млрд гривень)

Кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій - 3,9 млрд гривень

Кошти на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у 2023 році - 1,9 млрд гривень.

Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження з виплат житлових субсидій, а також виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

До бюджету Пенсійного фонду України за 2022 рік з усіх джерел фінансування надійшло 620,4 млрд гривень. Це на 108,6 млрд гривень (на 19,1%) більше у порівнянні з 2021 роком (520,9 млрд гривень).