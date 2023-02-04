Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Еще один банк начал оформлять конвертационные депозиты

Растет количество банков, которые предоставляют своим клиентам услугу открытия валютных депозитов путем внесения в кассу гривны с последующей покупкой валюты на межбанковском валютном рынке. На уходящей неделе к списку добавился банк «Восток».

В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 3 февраля 2023 года увеличилось до 44-х. В 15 из них открыть подобный депозит можно онлайн.

2. Банки разнонаправленно меняют процентные ставки по депозитам

Банки продолжают менять процентные ставки, при этом единого тренда (вверх или вниз) нет. Так, на уходящей неделе банк «Кредит Днепр» понизил на 1% ставку по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев (до 16 и 17% соответственно). При этом процентная ставка по 3х-месячным депозитам выросла сразу на 11% - до 15% годовых. Кроме того, банк убрал возможность оформления депозитов на 9 месяцев.

Банк «Креди Агриколь» повысил доходность по 3х-месячному депозиту на 1%, до 8% годовых, а по 6 и 12-месячным – сразу на 2%, до 10% годовых. Впрочем, даже после повышения ставки в этом банке остаются малоинтересными, поскольку в других банках можно положить гривну на 1 год под 17,50-18% годовых.

«ОТП Банк» понизил процентную ставку по депозиту на 6 месяцев на 0,5%, до 12% годовых. В этом банке по депозиту на год ставка ниже, чем на 3 или 6 месяцев.

3. Idea Bank расширяет сферу применения комиссии за конвертацию

C 1 марта комиссия за конвертацию валюты, если она предусмотрена тарифами карты, будет взыматься как за расходные, так и за приходные операции.

Согласно действующих тарифов, комиссия за конвертацию валюты по всем картам Idea Bank установлена в размере 1% от суммы операции, кроме карт линейки Card Blanche Brown, Card Blanche Online и О.Карты, по которым данной комиссии нет.

4. NEOBANK отменяет комиссию за снятие наличной валюты

С 28 февраля по тарифам «Виртуальная» и «NEOCARD» будет отменена комиссия за снятие наличных средств в иностранной валюте без использования карты в кассах отделений банка. Изменение коснется снятия наличных со счетов в долларах США и евро. На текущий момент комиссия действует в размере 1%.