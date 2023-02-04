Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще один банк почав оформлювати конвертаційні депозити

Зростає кількість банків, які надають своїм клієнтам послугу відкриття валютних депозитів шляхом внесення до каси гривні з подальшим придбанням валюти на міжбанківському валютному ринку. Наступного тижня до списку додався банк «Схід».

В результаті загальна кількість банків, що оформляють конвертаційні депозити, станом на 3 лютого 2023 року збільшилася до 44-х. У 15 із них відкрити подібний депозит можна онлайн.

2. Банки різноспрямовано змінюють відсоткові ставки за депозитами

Банки продовжують змінювати відсоткові ставки, при цьому єдиного тренду (вгору чи вниз) немає. Так, на наступному тижні банк «Кредит Дніпро» знизив на 1% ставку за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців (до 16 та 17% відповідно). При цьому відсоткова ставка за 3-місячними депозитами зросла одразу на 11% - до 15% річних. Окрім того, банк прибрав можливість оформлення депозитів на 9 місяців.

Банк «Креді Агріколь» підвищив прибутковість за 3-місячним депозитом на 1%, до 8% річних, а за 6 та 12-місячним – відразу на 2%, до 10% річних. Втім, навіть після підвищення ставки у цьому банку залишаються малоцікавими, оскільки в інших банках можна покласти гривню на 1 рік під 17,50-18% річних.

«ОТП Банк» знизив процентну ставку за депозитом на 6 місяців на 0,5%, до 12% річних. У цьому банку за депозитом на рік ставка є нижчою, ніж на 3 або 6 місяців.

3. Idea Bank розширює сферу застосування комісії за конвертацію

З 1 березня комісія за конвертацію валюти, якщо вона передбачена тарифами картки, стягуватиметься як за видаткові, так і за прибуткові операції.

Згідно з діючими тарифами, комісія за конвертацію валюти за всіма картками Idea Bank встановлена у розмірі 1% від суми операції, крім карток лінійки Card Blanche Brown, Card Blanche Online та О.Карти, за якими цієї комісії немає.

4. NEOBANK скасовує комісію за зняття готівкової валюти

З 28 лютого за тарифами «Віртуальна» та «NEOCARD» буде скасовано комісію за зняття готівки в іноземній валюті без використання картки у касах відділень банку. Зміна торкнеться зняття готівки з рахунків у доларах США та євро. На даний момент комісія діє у розмірі 1%.