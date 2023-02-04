Гуменюк рассказала, как россияне готовятся к новой ракетной атаке
Оккупационные войска готовятся к новой возможной массированной ракетной атаке. В настоящее время враг ведет активную разведку авиацией и БПЛА, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
"Враг собирает максимальную информацию, активизировал разведывательные БПЛА, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но видим, что их все больше и больше появляется из акватории Черного моря, вдоль побережья в Николаевской области и фиксируем движение в Одесскую область", - рассказала Гуменюк.
Она напомнила, что пока на боевом дежурстве в Черном море нет, поскольку море штормит.
"Корабельная группировка врага хоть и состоит из 9 кораблей в Черном море, но ни одного ракетоносителя на службе сейчас нет, они укрываются в пунктах базирования. Хотя это совершенно не свидетельствует о том, что они не собираются атаковать. Помним, чтобы выйти на боевые позиции им нужно 1,5-2 часа", - отметила Гуменюк.
Также она акцентировала, что оккупанты тяготеют к определенным датам и февраль месяц для них специфический месяц (именно в феврале началось полномасштабное вторжение РФ в Украину).
"Они вполне вероятно могут готовить такой удар и сегодняшняя тревога, которая была по всей территории Украины из-за взлета, в частности, разведывательной авиации тому подтверждение. Враг собирает информацию и готовится (к ракетному удару - ред.)", - подытожила Гуменюк.