Гуменюк рассказала, как россияне готовятся к новой ракетной атаке

Оккупационные войска готовятся к новой возможной массированной ракетной атаке. В настоящее время враг ведет активную разведку авиацией и БПЛА, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг собирает максимальную информацию, активизировал разведывательные БПЛА, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но видим, что их все больше и больше появляется из акватории Черного моря, вдоль побережья в Николаевской области и фиксируем движение в Одесскую область" , - рассказала Гуменюк.

Она напомнила, что пока на боевом дежурстве в Черном море нет, поскольку море штормит.

"Корабельная группировка врага хоть и состоит из 9 кораблей в Черном море, но ни одного ракетоносителя на службе сейчас нет, они укрываются в пунктах базирования. Хотя это совершенно не свидетельствует о том, что они не собираются атаковать. Помним, чтобы выйти на боевые позиции им нужно 1,5-2 часа" , - отметила Гуменюк.

Также она акцентировала, что оккупанты тяготеют к определенным датам и февраль месяц для них специфический месяц (именно в феврале началось полномасштабное вторжение РФ в Украину).