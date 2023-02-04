Гуменюк розповіла, як росіяни готуються до нової ракетної атаки

Окупаційні війська готуються до нової можливої масованої ракетної атаки. Наразі ворог веде активну розвідку авіацією та БПЛА, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область" , - розповіла Гуменюк.

Вона нагадала, що наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі немає, оскільки море штормить.

"Корабельне угруповування ворога хоч і складається з 9 кораблів в Чорному морі, але жодного ракетоносія на службі зараз немає, вони укриваються в пунктах базування. Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаймо, щоб вийти на бойові позиції їм потрібні 1,5-2 години" , - зазначила Гуменюк.

Також вона акцентувала, що окупанти тяжіють до певних дат і лютий місяць для них специфічний місяць (саме в лютому почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну).