СБУ разоблачила коррупционную схему в Администрации морских портов

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в Южном филиале госпредприятия Администрация морских портов Украины, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба СБУ, к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017—2018 годах и двое его подчиненных.

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта Южный. При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам. Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов.

Что известно о последних коррупционных разоблачениях в Украине

После того, как в конце января Украину всколыхнули сразу несколько скандалов со злоупотреблениями чиновников — в частности, о возможных коррупционных схемах на закупках продуктов у Минобороны — в Офисе президента объявили курс на борьбу с коррупцией.

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в органах власти, заявив, что «убирается все, что мешает государству». Глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия также анонсировал «активные» весенние посадки.

Последние две недели отметились громкими увольнениями и отставками: были уволены главы ОВА в пяти областях, заместитель генпрокурора Симоненко, который во время войны ездил в отпуск за границу, замминистра развития общин, пойманный на взятке в $400 тысяч. Написал заявление об отставке и замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

На фоне скандала с закупками также подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповал, которому позже вручили подозрение. 2 февраля суд арестовал его с возможностью залога.

После резонансных коррупционных скандалов активизировались и обыски у чиновников и известных политических фигур. В частности, 1 февраля стало днем масштабных обысков и кадровых «чисток» в Украине.

Тогда Служба безопасности посетила с обысками Игоря Коломойского по делу о присвоении и отмывании 40 млрд грн бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. В тот же день СБУ и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении главному бухгалтеру Укртатнафты.

Также СБУ приходила с обысками к нардепу ныне запрещенной пророссийской ОПЗЖ Вадиму Столару по делу о причастности его компаний к легализации денег подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.

Обыски прошли и у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках дела о падении вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД.

Кроме того, 1 февраля был уволен весь руководящий состав таможни. Днем ранее СБУ и ДБР разоблачили коррупционную схему на Житомирской таможне.

Среди других коррупционных злоупотреблений, которые СБУ и другие правоохранители разоблачили за последнюю неделю:

Хищение 5,4 млн грн на строительстве казарм — подозрения получили чиновники Минобороны;

«Системная коррупция» заместителя председателя Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ, который, по данным правоохранителей, получал взятки от уклонистов;

Хищение денег на закупках товаров военного назначения для ВСУ — подозрение получил советник замминистра обороны за завладение 1,7 млрд грн;

Хищение денег на закупках для военных чиновниками Одесской ОВА — речь идет о незаконном «заработке» 7 млн грн;

хищение средств, предназначенных для восстановления инфраструктуры, руководством Сумской ОВА;

Коррупционная схема чиновника Одесской ОВА — начальника одного из управлений, требовавшего взятки у предпринимателей;

Подозрение получил также экс-глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута, который, по данным следствия, присвоил служебный внедорожник.

И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что последние масштабные оперативно-следственные меры СБУ нацелены на «борьбу с внутренним врагом».