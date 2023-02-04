СБУ викрила корупційну схему в Адміністрації морських портів

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему у Південній філії держпідприємства Адміністрація морських портів України, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба СБУ, до організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017−2018 роках і двоє його підлеглих.

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту Південний. При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.

Що відомо про останні корупційні викриття в Україні

Після того як наприкінці січня Україну сколихнули одразу кілька скандалів зі зловживаннями чиновників — зокрема щодо ймовірних корупційних схем на закупівлях продуктів в Міноборони — в Офісі президента оголосили курс на боротьбу з корупцією.

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення в органах влади, заявивши, що «прибирається все, що заважає державі». Глава президентської фракції Слуга народу Давид Арахамія також анонсував «активні» весняні посадки.

Останні два тижні відзначилися гучними звільненнями й відставками: було звільнено голів ОВА у п’яти областях, заступника генпрокурора Симоненка, який під час війни їздив у відпустку за кордон, замміністра розвитку громад, якого спіймали на хабарі у $400 тисяч. Написав заяву про відставку і замглави ОП Кирило Тимошенко.

На тлі скандалу із закупівлями також подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповал, якому згодом вручили підозру. 2 лютого суд заарештував його з можливістю застави.

Після резонансних корупційних скандалів активізувалися й обшуки у посадовців та відомих політичних фігур. Зокрема 1 лютого стало днем масштабних обшуків та кадрових «чисток» в Україні.

Тоді Служба безпеки навідалася з обшуками до Ігоря Коломойського у справі про присвоєння та відмивання 40 млрд грн колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. Того ж дня СБУ та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти.

Також СБУ приходила з обшуками до нардепа нині забороненої проросійської ОПЗЖ Вадима Столара у справі про причетності його компаній до легалізації грошей підозрюваного в держзраді кума Путіна Віктора Медведчука.

Пройшли обшуки й в ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в межах справи про падіння гелікоптера в Броварах 18 січня, коли загинуло керівництво МВС.

Крім того, 1 лютого було звільнено увесь керівний склад митниці. За день до цього СБУ та ДБР викрили корупційну схему на Житомирській митниці.

Серед інших корупційних зловживань, які СБУ та інші правоохоронці викрили за останній тиждень:

Розкрадання 5,4 млн грн на будівництві казарм — підозри отримали посадовці Міноборони;

«Системну корупцію» заступника голови Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ, який за даними правоохоронців, отримував хабарі від ухилянтів;

Розкрадання грошей на закупівлі товарів військового призначення для ЗСУ — підозру отримав радник заступника міністра оборони за заволодіння 1,7 млрд грн;

Розкрадання грошей на закупівлях для військових чиновниками Одеської ОВА — йдеться про незаконний «заробіток» 7 млн грн;

Розкрадання коштів, призначених для відновлення інфраструктури, керівництвом Сумської ОВА;

Корупційна схема високопосадовця Одеської ОВА — начальника одного з управлінь, який вимагав хабарі у підприємців;

Підозру отримав також ексголова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, який, за даними слідства, привласнив службовий позашляховик.

В.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що останні масштабні оперативно-слідчі заходи СБУ націлені на «боротьбу з внутрішнім ворогом».