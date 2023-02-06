Курс доллара тянут в разные стороны. Кто победит

На прошлой неделе в результате наметившегося незначительного укрепления национальной валюты курс доллара на наличном рынке в очередной раз приблизился к психологическому уровню 40 гривен. Так, в прошлый четверг 2 февраля ценник на продажу наличного «американца» в столице ненадолго опустился до отметки 40,05-40,07 гривен. Что же произошло, и почему доллар смог настолько подешеветь?

Снижение стало результатом одновременного действия сразу нескольких значимых факторов. Прежде всего, сработал психологический момент, связанный с решением по снижению размера денежного довольствия военным, не находящимся непосредственно на линии ведения боевых действий. Стало известно, что выплаты им уменьшат в 2 раза, с 40 до 20 тысяч гривен. А если учесть, что именно военные в последние месяцы стали основными покупателями валюты среди населения, нетрудно прийти к выводу, что на рынке стали ждать резкого падения спроса. Операторы валютного рынка прекратили накапливать валюту, делая больше акцент на гривневых остатках, что также подтолкнуло курс вниз.

Следующим фактором стала активизация банков по привлечению средств населения на т.н. «конвертационные депозиты». 44 банка из 67 работающих в Украине предложили украинцам такие услуги. Возможность купить наличную валюту на 3 гривны (примерно на 8%) дешевле рыночного курса привлекает все больше желающих; нашлись и те, кто сдают имеющиеся запасы наличных долларов и евро, параллельно открывая валютные депозиты в банках на полученную от обмена гривну. Как следствие, предложение наличной валюты в обменниках выросло, а спрос – снизился. И наконец, третьим фактором стало падение доллара в мире, ускорившееся на прошлой неделе. Рост котировок евро на фоне снижения стоимости доллара привело к тому, что многие начали переходить из долларов в евро. В итоге, предложение долларов также выросло, что привело к снижению стоимости наличной американской валюты.

Однако снижение ценника на продажу доллара было недолгим. Уже в пятницу доллар вновь пошел вверх. В понедельник 6 февраля рост продолжился. К обеду оптовые обменные пункты уже в третий раз за день переписали ценники, подняв продажу в Киеве до 40,23-40,24 гривен. Выросла стоимость американской валюты и в других городах. Так, в Харькове доллар начали продавать по 40,28-40,30 гривен, а в Одессе, где на прошлой неделе ценник снижался до 40,00 гривен ровно, - до 40,20.

Что же привело к развороту тренда? Как сообщили порталу «Курс Украины», снижение котировок до 40,05-40,07 гривен с одной стороны привело к росту числа желающих купить наличную валюту, прежде всего, со стороны бизнеса, а с другой – к снижению предложения от населения, которым не понравилось, что доллар подешевел.

Не добавляют оптимизма и ширящиеся разговоры о скором крупномасштабном российском наступлении. А увеличение интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке демонстрирует сохранение интереса к покупкам валюты не только со стороны банков, но прежде всего – со стороны бизнеса.

Что же будет с курсом доллара?

«Перетягивание каната» и, как следствие, высокая волатильность на рынке сохранится в течение всего февраля. И чем ближе к 20-м числам, тем она будет расти. Впрочем, есть предпосылки ожидать, что доллар на этой неделе не превысит отметку 40,80 гривен. В то же время и ниже уровня 40,00 курс продажи не сможет опуститься, т.к. каждое удешевление доллара будет активизировать спрос. В коридоре 40,00-40,80 доллар и проведет текущую и, возможно, следующую недели. А уже начиная с 20 февраля есть больше оснований ждать возобновление роста доллара к 41,00 гривнам и выше