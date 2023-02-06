Курс долара тягнуть у різні боки. Хто переможе

Минулого тижня внаслідок незначного зміцнення національної валюти, що намітилося, курс долара на готівковому ринку вкотре наблизився до психологічного рівня 40 гривень. Так, минулого четверга, 2 лютого, цінник на продаж готівкового «американця» в столиці ненадовго опустився до позначки 40,05-40,07 гривень. Що ж сталося і чому долар зміг настільки подешевшати?

Зниження стало результатом одночасного впливу відразу кількох значимих чинників. Насамперед, спрацював психологічний момент, пов'язаний із рішенням щодо зниження розміру грошового забезпечення військовим, які не перебувають безпосередньо на лінії ведення бойових дій. Стало відомо, що виплати їм зменшать вдвічі, з 40 до 20 тисяч гривень. А якщо зважити на те, що саме військові в останні місяці стали основними покупцями валюти серед населення, неважко дійти висновку, що на ринку стали чекати різкого падіння попиту. Оператори валютного ринку припинили накопичувати валюту, наголошуючи на гривневих залишках, що також підштовхнуло курс вниз.

Наступним чинником стала активізація банків із залучення коштів населення т.зв. "Конвертаційні депозити". 44 банки з 67 працюючих в Україні запропонували українцям такі послуги. Можливість купити готівкову валюту на 3 гривні (приблизно на 8%) дешевше за ринковий курс приваблює все більше бажаючих; знайшлися і ті, хто здає наявні запаси готівкових доларів і євро, паралельно відкриваючи валютні депозити в банках на отриману від обміну гривню. Як наслідок, пропозиція готівкової валюти в обмінниках зросла, а попит знизився. І нарешті, третім чинником стало падіння долара у світі, яке пришвидшилося минулого тижня. Зростання котирувань євро на тлі зниження вартості долара призвело до того, що багато хто почав переходити з доларів у євро. У результаті пропозиція доларів також зросла, що призвело до зниження вартості американської валюти.

Однак зниження цінника на продаж долара було недовгим. Вже у п'ятницю долар знову пішов угору. У понеділок 6 лютого зростання продовжилося. Пообіді оптові обмінні пункти вже втретє за день переписали цінники, піднявши продаж у Києві до 40,23-40,24 гривень. Зросла вартість американської валюти та в інших містах. Так, у Харкові долар почали продавати по 40,28-40,30 гривні, а в Одесі, де минулого тижня цінник знижувався до 40,00 гривні рівно, - до 40,20.

Що призвело до розвороту тренду? Як повідомили порталу «Курс України», зниження котирувань до 40,05-40,07 гривень з одного боку призвело до зростання кількості охочих купити готівкову валюту, перш за все, з боку бізнесу, а з іншого – зниження пропозиції від населення, якому не сподобалося, що долар подешевшав.

Не додають оптимізму й розмови про великомасштабний російський наступ, який очікується невдовзі. А збільшення інтервенцій Національного банку на міжбанківському валютному ринку демонструє збереження інтересу до купівлі валюти не лише з боку банків, а насамперед – з боку бізнесу.

Що буде з курсом долара?

"Перетягування каната" і, як наслідок, висока волатильність на ринку збережеться протягом усього лютого. І чим ближче до 20-х чисел, тим вона зростатиме. Втім, є передумови очікувати, що долар цього тижня не перевищить 40,80 гривень. У той самий час і нижче рівня 40,00 курс продажу зможе опуститися, адже кожне здешевлення долара активізуватиме попит. У коридорі 40,00-40,80 долар і проведе поточний і, можливо, наступний тиждень. А вже починаючи з 20 лютого є більше підстав чекати на відновлення зростання долара до 41,00 гривні і вище