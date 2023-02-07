НБУ: Международные резервы Украины за январь выросли до $29,9 млрд

Международные резервы Украины к 1 февраля 2023 года увеличились на 5% ($1,4 млрд) и составили $29,9 млрд, сообщает UBR.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Как рассказали в регуляторе, резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров, компенсировавшим чистую продажу валюты НБУ для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке.

В январе динамику международных резервов определяли 3 фактора:

поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга. Так, на валютные счета правительства в НБУ поступило $4,3 млрд, в том числе – $3,3 от Европейского союза и $1 млрд от США;

операции Нацбанка на валютном рынке. В частности, в прошлом месяце регулятор продал $3,09 млрд и выкупил в резервы $28,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты в январе понизилась до $3,06 млрд. Эта динамика связана со значительными бюджетными расходами в конце прошлого года, а со стороны предложения – сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и влияния войны на экспортеров;

переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В январе за счет переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на $225,7 млн.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта", – подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, в декабре прошлого года украинские ЗВР увеличились на 1,9%, или $0,55 млрд. Причинами их роста стали помощь международных партнеров, которые превысили интервенции НБУ по продаже валюты для поддержки фиксированного курса. При этом за 2022 год международные резервы страны уменьшились на 7,9%.