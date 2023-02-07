НБУ: Міжнародні резерви України за січень зросли до $29,9 млрд

Міжнародні резерви України до 1 лютого 2023 року збільшилися на 5% ($1,4 млрд) і становили $29,9 млрд, повідомляє UBR.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Як розповіли в регуляторі, резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів, які компенсували чистий продаж валюти НБУ для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку.

У січні динаміку міжнародних резервів визначали 3 фактори:

надходження на користь уряду та виплати за обслуговування та погашення держборгу. Так, на валютні рахунки уряду до НБУ надійшло $4,3 млрд, зокрема – $3,3 від Європейського союзу та $1 млрд від США;

операції Нацбанку на валютному ринку Зокрема, минулого місяця регулятор продав $3,09 млрд і викупив у резерви $28,5 млн. Таким чином, чистий продаж валюти в січні знизився до $3,06 млрд. Ця динаміка пов'язана зі значними бюджетними видатками наприкінці минулого року, а зі сторони пропозиції – поєднанням сезонного чинника (зниження експортних надходжень на початку року) та впливу війни на експортерів;

переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У січні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на $225,7 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту" , - наголосили в Нацбанку.

Нагадаємо, у грудні минулого року українські ЗВР збільшилися на 1,9%, або $0,55 млрд. Причинами їхнього зростання стали допомога міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу. За 2022 рік міжнародні резерви країни зменшилися на 7,9%.