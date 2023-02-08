Минкульт разрешил демонтаж памятников Чкалову и Ватутину в Киеве

В Киеве начался демонтаж памятника советскому летчику Валерию Чкалову, на очереди памятник советскому генералу Николаю Ватутину, накануне Минкульт исключил их из госреестра недвижимых памятников Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"В МКИП признали такими, которые не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объекты культурного наследия: Памятник генералу армии Ватутину Н. Ф., который расположен в Мариинском парке Киева; Памятник Чкалову В. П., расположенный по ул. Олеся Гончара в г. Киеве. Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко" , - сообщили в ведомстве.

В министерстве указали, что теперь столичная власть точно должна исключить эти памятники из перечня только что выявленных объектов, демонтировать монументы и перенести их.