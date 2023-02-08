Мінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну у Києві

У Києві розпочався демонтаж пам'ятника радянському льотчику Валерію Чкалову, на черзі пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, напередодні Мінкульт виключив їх із держреєстру нерухомих пам'яток України. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

"У МКІП визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, об'єкти культурної спадщини: Пам'ятник генералу армії Ватутіну Н. Ф., який розташований у Маріїнському парку Києва; Пам'ятник Чкалову В. П., розташований по вул. Олеся Гончара у м. Києві. Відповідний наказ підписав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко" , - повідомили у відомстві.

У міністерстві вказали, що тепер столична влада має виключити ці пам'ятники з переліку щойно виявлених об'єктів, демонтувати монументи і перенести їх.