СNN: РФ потеряла в войне до половины своего танкового парка

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла, по предварительной информации, до половины своего танкового парка.﻿﻿ Сообщает СNN со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx и военного аналитика Oryx Якуба Яновского, сообщает Украинская правда.

"Группа сообщила, что подтвердила 1000 потерь российских танков в этой войне. 544 российских танка были захвачены украинскими силами, 79 повреждены и 65 брошены" , - сообщает СNN.

По словам военного аналитика Oryx Якуба Яновского, эта статистика включает только потери, которые смогла подтвердить мониторинговая группа. По его оценкам, реальное количество может составлять около 2 тысяч танков.

"Россия начала войну (полномасштабное вторжение - ред.), имея на вооружении около 3 тысяч танков... поэтому есть большая вероятность, что Россия потеряла половину пригодных к использованию танков" , – добавил Яновский.

По словам Яновского, перед началом войны Москва имела около 4 тысяч танков в резерве. Однако многие из них сохранились лишь "на бумаге". Таким образом, даже если предположить, что все они могут быть починены, РФ все равно потеряла около 30% своих довоенных танковых сил, как считает Яновский.

По данным Oryx, общая цифра потерь российской техники составляет почти 9100 единиц. Общие потери Украины составляют 2 934 единицы техники.

При этом Украина потеряла в бою 459 танков, а захватила – более 500 российских.