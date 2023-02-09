СNN: РФ втратила у війні до половини свого танкового парку
Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила, за попередньою інформацією, до половини свого танкового парку. Повідомляє СNN із посиланням на дані моніторингової групи Oryx та військового аналітика Oryx Якуба Яновського, повідомляє Українська правда.
"Група повідомила, що підтвердила 1000 втрат російських танків у цій війні. 544 російські танки були захоплені українськими силами, 79 пошкоджені і 65 покинуті", - йдеться в метаріалі СNN.
За словами військового аналітика Oryx Якуба Яновського, ця статистика включає лише втрати, які змогла підтвердити монітирингова група. За його оцінками, реальна кількість може становити близько 2 тисяч танків.
"Росія розпочала війну (повномасштабне вторгнення - ред.), маючи на озброєнні близько 3 тисяч танків... тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину придатних до використання танків", – додав Яновський.
За його словами, перед початком війни РФ мала близько 4 тисяч танків у резерві. Однак багато з них збереглися лише "на папері". Таким чином, навіть якщо припустити, що всі вони можуть бути полагоджені, РФ все одно втратила близько 30% своїх довоєнних танкових сил, як вважає Яновський.
За даними Oryx, загальна цифра втрат російської техніки становить майже 9100 одиниць. Загальні втрати України становлять 2 934 одиниці техніки.
При цьому Україна втратила 459 танків, а захопила – понад 500 російських.