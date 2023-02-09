СNN: РФ втратила у війні до половини свого танкового парку

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила, за попередньою інформацією, до половини свого танкового парку.﻿﻿ Повідомляє СNN із посиланням на дані моніторингової групи Oryx та військового аналітика Oryx Якуба Яновського, повідомляє Українська правда.

"Група повідомила, що підтвердила 1000 втрат російських танків у цій війні. 544 російські танки були захоплені українськими силами, 79 пошкоджені і 65 покинуті" , - йдеться в метаріалі СNN.

За словами військового аналітика Oryx Якуба Яновського, ця статистика включає лише втрати, які змогла підтвердити монітирингова група. За його оцінками, реальна кількість може становити близько 2 тисяч танків.

"Росія розпочала війну (повномасштабне вторгнення - ред.), маючи на озброєнні близько 3 тисяч танків... тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину придатних до використання танків" , – додав Яновський.

За його словами, перед початком війни РФ мала близько 4 тисяч танків у резерві. Однак багато з них збереглися лише "на папері". Таким чином, навіть якщо припустити, що всі вони можуть бути полагоджені, РФ все одно втратила близько 30% своїх довоєнних танкових сил, як вважає Яновський.

За даними Oryx, загальна цифра втрат російської техніки становить майже 9100 одиниць. Загальні втрати України становлять 2 934 одиниці техніки.

При цьому Україна втратила 459 танків, а захопила – понад 500 російських.