Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Еще один украинский банк объявили неплатежеспособным

8 февраля 2023 года Национальный банк принял решение отнести АО «БАНК ФОРВАРД» к категории неплатежеспособных. В банк введена временная администрация. Каждый из вкладчиков банка получит от Фонда гарантирования вкладов возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные состоянием на конец дня 7 февраля. При этом долларовые вклады и остатки на текущих счетах будут выплачены в национальной валюте по официальному курсу НБУ – 36,5686 грн за 1 доллар.

АО «БАНК ФОРВАРД» стал первым банком в 2023 году, который вывели с рынка, и пятым с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

2. Банки меняют процентные ставки по карточным и текущим счетам

Unex Bank с 6 февраля понизил процентную ставку, которая начисляется на на остаток собственных средств на карте «UnexSmart» от 100 000 грн, до 10% годовых. На остаток меньше 100 000 грн банк начисляет 8% годовых.

Pravex Bank повысил процент на остаток средств по карте Visa Platinum, которую можно открыть в мобильном приложении Pravex Online, до 10% годовых. Впрочем, это сделано временно – только до 3 апреля.

«ПУМБ» с 10 февраля понизил процентную ставку по депозиту «Свободный» с 8 до 6%, а также уменьшил срок действия депозита – с 3 до 1 месяца.

«Таскомбанк» с 10 февраля снизил процентную ставку по счету «Сберегательный» на сумму от 100 грн с 7 до 4% годовых . На остаток до 100 грн банк продолжает начислять всего лишь 0,01% годовых.

3. IBOX BANK продлил срок бесплатного открытия своей карты

IBOX BANK продлил возможность бесплатного открытия мгновенной неименной карты IBOX CARD, по которой начисляется 12% годовых на остаток собственных средств, до 10 марта 2023 года.

4. Банк «Глобус» изменил тарифы по своей карте

С 7 февраля 2023 года банк «Глобус» внес изменения в тарифы по карте «Globus Plus», а именно:

увеличилась комиссия за снятие наличных за пределами Украины с 2% до 2%+75 грн;

снизилась комиссия за переводы собственных средств в случае превышения бесплатного лимита с 2% до 1% от суммы. Бесплатно с карты «Globus Plus» можно перевести 50 000 грн в месяц, но не более 10 переводов через мобильное банковское приложение .

Для карт, открытых до 7 февраля, изменения вступают в действие только с 7 марта (спустя месяц после объявления).

5. O.Bank опять выплачивает кешбэк за операции по своей карте

С 9 февраля в банке началась акция «Безграничная выгода в O.Bank 2.0», в рамках которой все клиенты, оформившие в приложении виртуальную кредитную карту «O.Карта+», имеют возможность получить 1,5% кешбека по всем расчетам от 50 грн, произведенным за счет кредитного лимита. С условиями акции и списком исключений (по которым кешбэк начисляться не будет) можно ознакомиться по ссылке﻿.

Также новые клиенты мобильного приложения O.Bank 2.0 получат 100 грн за первую торговую транзакцию с О.Карты+ за счет кредитных средств на сумму от 200 грн.

На «старые» обычные пластиковые карты «О.Карта» акция не распространяется.