Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще один український банк оголосили неплатоспроможним

8 лютого 2023 року Національний банк ухвалив рішення віднести АТ «БАНК ФОРВАРД» до категорії неплатоспроможних. У банк введено тимчасову адміністрацію. Кожен із вкладників банку отримає від Фонду гарантування вкладів відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого. При цьому доларові вклади та залишки на поточних рахунках буде виплачено у національній валюті за офіційним курсом НБУ – 36,5686 грн за 1 долар.

АТ «БАНК ФОРВАРД» став першим банком у 2023 році, який вивели з ринку, та п'ятим з початку повномасштабного вторгнення російської армії до України.

2. Банки змінюють відсоткові ставки за картковими та поточними рахунками

Unex Bank з 6 лютого знизив процентну ставку, яка нараховується на залишок власних коштів на карті «UnexSmart» від 100 000 грн, до 10% річних. На решту менше 100 000 грн банк нараховує 8% річних.

Pravex Bank підвищив відсоток на залишок коштів на карті Visa Platinum, яку можна відкрити в мобільному додатку Pravex Online, до 10% річних. Втім, це зроблено тимчасово – лише до 3 квітня.

"ПУМБ" з 10 лютого знизив відсоткову ставку за депозитом "Вільний" з 8 до 6%, а також зменшив термін дії депозиту - з 3 до 1 місяця.

"Таскомбанк" з 10 лютого знизив процентну ставку за рахунком "Ощадний" на суму від 100 грн з 7 до 4% річних. На залишок до 100 грн банк продовжує нараховувати лише 0,01% річних.

3. IBOX BANK продовжив термін безкоштовного відкриття картки

IBOX BANK продовжив можливість безкоштовного відкриття миттєвої карти IBOX CARD, за якою нараховується 12% річних на залишок власних коштів, до 10 березня 2023 року.

4. Банк «Глобус» змінив тарифи за картою

З 7 лютого 2023 року банк «Глобус» вніс зміни до тарифів за карткою «Globus Plus», а саме:

збільшилась комісія за зняття готівки за межами України з 2% до 2%+75 грн;

знизилася комісія за переказ власних коштів у разі перевищення безкоштовного ліміту з 2% до 1% від суми. Безкоштовно з картки «Globus Plus» можна переказати 50 000 грн на місяць, але не більше 10 переказів через мобільний банківський додаток.

Для карт, відкритих до 7 лютого, зміни набирають чинності лише з 7 березня (через місяць після оголошення).

5. O.Bank знову виплачує кешбек за операції зі своєї картки

З 9 лютого у банку розпочалася акція «Безмежна вигода в O.Bank 2.0», в рамках якої всі клієнти, які оформили у додатку віртуальну кредитну картку «O.Карта+», мають можливість отримати 1,5% кешбеку за всіма розрахунками від 50 грн. , Виробленим за рахунок кредитного ліміту. З умовами акції та списком винятків (за якими кешбек нараховуватись не буде) можна ознайомитись за посиланням.

Також нові клієнти мобільного додатка O.Bank 2.0 отримають 100 грн. за першу торгову транзакцію з О.Карти+ за рахунок кредитних коштів на суму від 200 грн.

На "старі" звичайні пластикові картки "О.Карта" акція не поширюється.