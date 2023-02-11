ОВА: Оккупанты отключили мобильный интернет в Луганской области

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты с субботы, 11 февраля, отключили мобильный интернет на временно захваченной территории области, сообщает Новое время.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

По данным ОВА, доступ к интернету прекратил оккупационный мобильный оператор МКС. В некоторых населённых пунктах эта услуга начала исчезать еще неделю назад. Таким образом оккупанты пытаются ограничить доступ жителей области к информации.

"Абонплату за пакет россияне не меняли. Осталось еще выдать населению кнопочные телефоны и вернуться на 20 лет назад" , — отметили в ведомстве, добавив, что в школах Луганской области захватчики массово проверяют смартфоны детей.

3 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты отключили мобильный интернет в части региона. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке нового наступления россиян.