ОВА: Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині

За даними Луганської ОВА, російські окупанти з суботи, 11 лютого, відключили мобільний інтернет на тимчасово захопленій території області, повідомляє Новое время.

Про це повідомила пресслужба відомства в Telegram.

За даними ОВА, доступ до інтернету припинив окупаційний мобільний оператор МКС. В деяких населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому. Таким чином окупанти намагаються обмежити доступ жителів області до інформації.

"Абонплату за пакет росіяни не змінювали. Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони і повернутися років на 20 тому" , — зазначили у відомстві, додавши, що в школах Луганщини загарбники масово перевіряють смартфони дітей.

3 лютого очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти відключили мобільний інтернет в частині регіону. За його словами, це може свідчити про підготовку до нового наступу росіян.