Россияне показали видео с атакой на мост в Одесской области: в ОВА не подтвердили

Россияне заявляют о якобы обстреле моста в Затоке Одесской области. Однако украинские официальные лица не сообщали такую информацию, сообщает Новое время.

В пятницу, 10 февраля, видео с якобы атакой распространил российский военный эксперт Ян Матвеев в Twitter и ряд других российских аккаунтов в соцсетях.

Отмечается, что обстрел якобы был произведен российским морским беспилотником.

Российская армия атаковала мост в Затоке Одесской области морским беспилотником! pic.twitter.com/eV57918UVB — IanMatveev (@ian_matveev) February 10, 2023

Однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что подтверждений достоверности этих кадров нет.

"Мы уже проходили „вброс“ таких видео и распространение подобной информации. Военные сообщат, что если что-то было такое, пока такой информации нет" , — сказал он в эфире общенационального телемарафона 11 февраля.

Российские оккупанты в ночь на субботу, 11 февраля, атаковали территорию Одесской области. В частности, враг сбросил с самолета Су-24М четыре авиабомбы на остров Змеиный.