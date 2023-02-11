Росіяни показали відео з атакою на міст на Одещині: в ОВА не підтвердили

Росіяни заявляють про нібито обстріл моста в Затоці Одеської області. Однак українські офіційні особи не повідомляли таку інформацію, повідомляє Новое время.

У пʼятницю, 10 лютого, відео з нібито атакою поширив російський військовий експерт Ян Матвєєв у Twitter та низка інших російських акаунтів у соцмережах.

Зазначається, що обстріл нібито був здійснений російським морським безпілотником.

Российская армия атаковала мост в Затоке Одесской области морским беспилотником! pic.twitter.com/eV57918UVB — IanMatveev (@ian_matveev) February 10, 2023

Однак речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що підтверджень достовірності цих кадрів немає.

"Ми вже проходили „вкидання“ таких відео і розповсюдження подібної інформації. Військові повідомлять, якщо щось було таке, наразі такої інформації немає" , — сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону 11 лютого.

Російські окупанти в ніч на суботу, 11 лютого, атакували територію Одеської області. Зокрема, ворог скинув із літака Су-24М чотири авіабомби на острів Зміїний.