Росіяни показали відео з атакою на міст на Одещині: в ОВА не підтвердили
Росіяни заявляють про нібито обстріл моста в Затоці Одеської області. Однак українські офіційні особи не повідомляли таку інформацію, повідомляє Новое время.
У пʼятницю, 10 лютого, відео з нібито атакою поширив російський військовий експерт Ян Матвєєв у Twitter та низка інших російських акаунтів у соцмережах.
Зазначається, що обстріл нібито був здійснений російським морським безпілотником.
Однак речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що підтверджень достовірності цих кадрів немає.
"Ми вже проходили „вкидання“ таких відео і розповсюдження подібної інформації. Військові повідомлять, якщо щось було таке, наразі такої інформації немає", — сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону 11 лютого.
Російські окупанти в ніч на суботу, 11 лютого, атакували територію Одеської області. Зокрема, ворог скинув із літака Су-24М чотири авіабомби на острів Зміїний.